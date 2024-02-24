استشهاد خمسة مواطنين في اعتداء إرهابي استهدفهم أثناء جمع الكمأة بريف حمص

حمص-سانا

استشهد خمسة مواطنين جراء اعتداء إرهابي استهدفهم أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حمص لمراسلة سانا أن عدداً من الإرهابيين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على خمسة مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وتنتشر مجموعات إرهابية بعضها ينتمي لتنظيم “داعش” في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية تقوم باعتداءات متكررة على المواطنين والتجمعات السكنية على أطراف البادية ولا سيما خلال موسم جمع الكمأة، ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

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