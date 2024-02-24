إيران تنفي المزاعم الغربية بشأن بيعها صواريخ باليستية لروسيا

نيويورك-سانا

نفت ممثلية إيران في الأمم المتحدة ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع إيران صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الممثلية الإيرانية قولها في بيان اليوم إن “ إيران تعتبر نفسها ملتزمة بالامتناع عن تأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضافت الممثلية إنه على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ الباليستية إلا أن إيران ملتزمة أخلاقياً بالامتناع عن صفقات الأسلحة خلال “الصراع الروسي- الأوكراني” لتجنب تأجيج الحرب وذلك انطلاقاً من التزام إيران بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت وكالة رويترز ادعت في تقرير لها أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ أرض أرض الباليستية في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين.

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