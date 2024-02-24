إصابة شخصين جراء انقلاب سيارة سياحية على اوتستراد جبلة- اللاذقية

اللاذقية-سانا

أسفر حادث انقلاب سيارة سياحية على اوتستراد جبلة- اللاذقية مساء اليوم عن إصابة شخصين بكسور ورضوض مختلفة.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر لمراسل سانا أن الشخصين كانا يستقلان سيارة سياحية خاصة نوع تويوتا وانقلبت بجانب الطريق ضمن أرض زراعية، حيث تمكن عناصر فوج الإطفاء الذين وصلوا إلى الموقع من فتح أبواب السيارة وإخراج المصابين ونقلهما إلى المشفى.

وأوضح جعفر أنهما أصيبا بعدد من الكسور والرضوض وأن حالتهما مستقرة الآن.

وفي سياق آخر لفت جعفر إلى أنه تم إخماد حريق ضمن منزل في حي بساتين الريحان بمدينة اللاذقية اقتصرت أضراره على الماديات إضافة إلى إخماد حريق خزان كهربائي في مدينة اللاذقية وحريق أسلاك كهربائية في جبلة.

علاء ابراهيم

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