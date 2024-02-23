نيبينزيا: صيغة زيلينسكي للسلام زيف لا داعي لإضاعة الوقت عليها

نيويورك-سانا

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ “الزيف”، معتبراً أنه لا داعي لإضاعة الوقت عليها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم أنه “لا ينبغي إضاعة الوقت في خطط نظام كييف الفارغة للتفاوض على أساس ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي والتي ليست أكثر من مجرد بلاغ نهائي لروسيا، ومحاولة بالخداع والاحتيال لجذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى اجتماعات لا نهاية لها على أساس هذا المشروع”.

وأضاف نيبينزيا إن هذا الزيف أصبح واضحاً بالفعل للعديد من أولئك الذين وجدوا أنفسهم في البداية من دون قصد منجذبين إلى هذا المشروع الكاذب لنظام كييف، مؤكداً أن أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان لها أمس إن أوكرانيا تحولت إلى أداة في أيدي الغرب، الذي يريد تدمير البنية الأمنية في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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