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الجيش الروسي يستهدف ورشات صنع وتجميع المسيرات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك

2024-02-23

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي اليوم استهداف مستودعات للمشتقات النفطية وورشات صنع وتجميع المسيرات التابعة للقوات الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف قوله في تصريح إن “الوحدات الروسية هاجمت اليوم مستودعاً للنفط ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشات العمل في مصنع الهندسة الجنوبي في دنيبروبيتروفسك”، مشيراً إلى أنه تم أيضاً قصف ورشات تجميع المسيرات وخزانات كبيرة للوقود ومواد التشحيم في دنيبروبيتروفسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على الاتجاه الغربي لمحور أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنه صدت 39 هجوماً مضاداً لقوات النظام الأوكراني في أسبوع واحد.

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