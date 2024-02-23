24 شهيداً في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في دير البلح

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة جديدة مروعة بإعدامه 24 فلسطينياً على الأقل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 24 فلسطينياً على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً بحي بشارة في دير البلح وتم نقل جثامينهم والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة بينما تواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولات انتشال الضحايا من تحت الركام.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين جروح بعضهم حرجة جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعتيه بلدات خربة العدس شمال مدينة رفح والمغراقة وسط القطاع وبيت حانون شماله.

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب القطاع، ما ألحق أضراراً كبيرة في مرافقه.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها قامت للمرة الرابعة بإجلاء 18 جريحاً من مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد خروجه عن الخدمة بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا من بينهم طفلتان حديثتا الولادة فقدتا والدتهما إلى مستشفيات الهيئة الطبية العالمية الميداني والمستشفى الإندونيسي الميداني في محافظة رفح ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس إضافة لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

ووفق المكتب الإعلامي في غزة ارتفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال140 يوماً إلى 2573 مجزرة بينما ارتفع عدد الشهداء من الأطفال والنساء إلى 13000 طفل و8800 سيدة، مشيراً إلى أن من بين الشهداء 340 من الكوادر الطبية و47 من الدفاع المدني و132 صحفياً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 140 إلى 29514 شهيداً و69616 جريحاً في حصيلة غير نهائية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency