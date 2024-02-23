مباحثات سورية تونسية لتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي

تونس-سانا

بحثت الدكتورة فادية ديب معاون وزير التعليم العالي والبحث للشؤون العلمية اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الدكتور منصف بو كثير سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وتطرق اللقاء إلى مسألة تبادل المنح الثقافية والطلابية والمشاريع البحثية المشتركة وأهمية تجديد البرنامج التنفيذي الثقافي بين البلدين الشقيقين بهدف إعادة تفعيله.

حضر اللقاء السفير محمد محمد ومن الجانب التونسي الدكتور مالك كشلاف المدير العام للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التعليم.

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