الجيش الروسي يواصل التقدم غرب محور أفدييفكا بجمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على الاتجاه الغربي لمحور أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أنه صدت 39 هجوماً مضاداً لقوات النظام الأوكراني في أسبوع واحد.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الروسية: “بعد تحرير القوات الروسية مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تواصل التقدم في الاتجاه الغربي، حيث صدت 39 هجوماً مضاداً للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 2900 جندي بين قتيل وجريح خلال أسبوع على هذا المحور”.

وأوضحت الوزارة أنه بالتعاون والتنسيق مع الطيران والمدفعية دمرت القوات الروسية مراكز تجمع للجنود والآليات التابعة للقوات الأوكرانية في العديد من مناطق وبلدات وقرى جمهورية دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية 4 دبابات و37 مدرعة و90 سيارة و8 مدافع ميدانية وراجمة صواريخ من طراز “غراد”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency