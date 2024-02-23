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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت عبر الاستهداف والمجاعة والأوبئة

2024-02-23

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، محذرة من أن استمرار عدوانه يعني مزيداً من الإبادة الجماعية، وهو ما يريده الاحتلال وداعموه.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن نصف مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة المنكوب يعانون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت، كما أن هناك 350 ألف مريض مزمن و 60 ألف سيدة حامل و 700 ألف طفل في القطاع يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف، وعدم توافر الإمكانيات الطبية.

وكانت الوزارة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 140 إلى 29514 شهيداً و69616 جريحاً.

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