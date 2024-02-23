حالات نفسية مرتبطة بالبيئة والواقع الاجتماعي في مجموعة (الشارد) للشاعر طالب هماش

دمشق-سانا

اقتصرت المجموعة الجديدة للشاعر طالب هماش بعنوان (الشارد) على حالات نفسية ارتبطت بالبيئة والواقع الاجتماعي اعتمد في كتابتها على موسيقا التفعيلة والتشكيل الفني الذي يحمل دلالات مختلفة إلى ما يبتغيه الشاعر في معالجة القضايا التي يطرحها.

وفي المجموعة يسعى خيال الشاعر هماش إلى تكوين نصوصه بعاطفة صادقة، يلعب فيها الخيال دوراً في رسم الصور مع العاطفة الصادقة فيجمع بين الجماليات التي في خياله وروحه كقصيدة الحزن قنديل فيقول: الحزن قنديل على شباك أمي القديمة وقصائدي مكتوبة بالدمع في الشتاء.

وفي قصيدة الليل على طاولتي يرسم هماش لوحة تشكلها العاطفة والطبيعة والأمل والحزن فيقول:

الليل على طاولتي ..

دفتر أشعار مفتوح

وعلى الشباك..

تسيل دموع الحبر البردان.

ويؤنسن الشاعر هماش مكونات الكون والطبيعة فيبثها ما في أعماقه، ويوحد كل ما يلتقطه خياله في نصه الغيم يرحل باكياً فيقول:

الغيم يرحل باكياً فوق الحقول

كالحزن يأتي ثم يذهب كالأفول.

ويصف الشاعر هماش السماء ليكون فيها دروبا وجمالا وعواطف في الأشياء الجميلة التي يستحضرها من قلبه وخياله فيقول في قصيدة بعنوان السماء في لون البحيرات:

السماء بلون غروب البحيرات

والغيوم بلون النساء البعيدات

والمواويل في آخر الحزن نايات ضائعة.

ويكمل الشاعر في قصيدته تصوير الشهداء والخريف والحمام وطيور القطا والمراعي والرحيل فيبق كثيراً في أحزانه.

يذكر أن مجموعة الشارد الشعرية من منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وتقع في 223 صفحة من القطع المتوسط، ولمؤلفها مجموعات شعرية كثيرة منها آخر أسراب العصافير وراهبة القمح الحمامة وكأني أمومة هذه الحياة ونهرية ريح رقراقة وحراس الحزن الليليون وشباك الموسيقار وغيرها.

محمد خالد الخضر

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