الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ونقل موقع “RT” عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي من تدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية.

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