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بيسكوف: أرمينيا لم ترسل إخطارات رسمية بشأن تجميد عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

2024-02-23

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أرمينيا لم ترسل إخطارات رسمية بشأن تجميد عضويتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ورداً على سؤال حول أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قال بيسكوف لقناة زفيزدا التلفزيونية: “الجانب الأرميني لم يتخذ أي إجراءات رسمية بهذا الشأن، ونعتزم التواصل مع زملائنا وتوضيح معنى هذه التصريحات”.

من جهتها أعلنت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنها لم تتلق أي وثيقة من يريفان بشأن تعليق العضوية حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في المنظمة اليوم.

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