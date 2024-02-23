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استشهاد اثنين من عناصر الدفاع المدني بعدوان إسرائيلي على بلدة بليدا جنوب لبنان

2024-02-23

بيروت-سانا

استشهد اثنان من عناصر الدفاع المدني في لبنان إثر عدوانٍ صهيوني اليوم، استهدف مركزهم في بليدا جنوب البلاد.

وذكرت الهيئة الصحية الإسلامية في الجنوب اللبناني أن عدواناً صهيونياً مباشراً استهدف مركز الدفاع المدني في بليدا، وهو العدوان الثاني من نوعه، حيث تقصّد من خلاله العدو خرق المواثيق الدولية والاعتداء على الفرق الطبية التي ترعى حمايتها كل القوانين الدولية.

وأدى هذا الاعتداء الإرهابي إلى استشهاد اثنين من كوادر الدفاع المدني وتدمير المركز الصحي، إضافة إلى عددٍ من سيارات الإسعاف.

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