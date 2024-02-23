إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب شاب فلسطيني واُعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب، والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت فجار وتقوع وزعترة في بيت لحم، وبلدة فرعون وضاحية ارتاح جنوب طولكرم ومدينة نابلس وقرية الرماضين وبلدتي السموع وإذنا في الخليل وعدة قرى شمال شرق جنين، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت ثمانية فلسطينيين بينهم أسير محرر.

كما اعتدى مستوطنون على قرية بورين جنوب نابلس وخربوا ممتلكات للفلسطينيين وأحرقوا مركبة فيها.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا أمس واعتقل العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية.

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