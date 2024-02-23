برلمان الأطفال… مشاركة في صنع القرار والتعبير عن آراء واحتياجات طلاب التعليم الأساسي

دمشق-سانا

بهدف تنمية شخصية الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم والمشاركة في صنع القرار، يشارك طلاب مدارس التعليم الأساسي بمختلف المحافظات حاليا بانتخاب ممثليهم في (برلمان الأطفال) على مستوى المدارس وفق عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة نعمى شدود.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت شدود أن انتخابات برلمان الأطفال لدورة انتخابية جديدة بدأت أمس الأول على مستوى الوحدات الطليعية بالمدارس بمختلف المحافظات كمرحلة أولى، ثم المناطق ثم المحافظة وتنتهي في شهر آذار، حيث يتم اختيار برلمان الأطفال في كل محافظة لمدة عام ليتم عقد جلسات مع مجالس المحافظات ينقل من خلالها هؤلاء الأطفال مشاكلهم بموضوعية لكونهم الأقدر على نقلها.

ويتيح البرلمان الذي أطلقت تجربته منظمة طلائع البعث في مختلف المحافظات منذ عدة سنوات وفق شدود المجال أمام الأطفال لطرح احتياجاتهم ومشاكلهم والمشاركة في إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية، في ترجمة لعدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تشير إلى حق الطفل في المشاركة والتعبير عن الرأي والاستماع إلى احتياجاته وتفعيل مهارات الحوار والتواصل.

ولفتت شدود إلى أنه ضمن الدورة البرلمانية يشارك أعضاء البرلمان بكل محافظة والذين يصل عددهم في بعض المحافظات إلى 200 طفل برلماني من طلاب مرحلة التعليم الأساسي بلقاءات مع مسؤولين وينفذون أنشطة مختلفة، مؤكدة أنه فرصة لبناء وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتعلم إمكانية التعبير عن احتياجاتهم واحتياجات رفاقهم وتنمية حس المسؤولية والمواطنة لديهم، وجعل الطفل يشعر أنه شريك في صنع القرار وتحمل مسؤولية الحماية والحفاظ على الممتلكات العامة.

رحاب علي

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