عباس يطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسياسات القتل والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد عباس في تصريحات نقلتها وكالة وفا على ضرورة إدخال كميات أكبر من المواد الإغاثية الغذائية والطبية إلى القطاع المنكوب والسماح للهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأونروا وجميع المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة القيام بدورها دون إعاقة وضرورة الوصول وتقديم المساعدات لجميع المناطق بما فيها شمال قطاع غزة.

وحمل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفشي الأمراض والأوبئة والمجاعة في القطاع بسبب منعه إدخال المواد الإغاثية الغذائية والطبية معرباً عن رفضه مخطط الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قاطع، ومشدداً على ضرورة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

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