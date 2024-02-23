أنطونوف: تصريحات بايدن عن بوتين تظهر عجز وإفلاس السياسة الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلن سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تظهر العجز والافتقار للعقلانية في سياسة واشنطن تجاه روسيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن أنطونوف قوله في بيان: “نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يظهر العجز والافتقار إلى العقلانية في السياسة الحالية تجاه روسيا”، مشيراً إلى أن إدارة البيت الأبيض تواصل من خلال تصرفاتها تدمير ما تبقى من العلاقات الروسية- الأمريكية.

وأضاف أنطونوف إنه يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا واتخاذ ردات فعل انتقامية عاطفية ومن الواضح أن الوقاحة والشتائم والتصريحات السيئة لا تساعد في تعزيز الأمن الاستراتيجي الضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency