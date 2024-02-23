إصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك إصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن عمدة المدينة أليكسي كوليمزين قوله في منشور على تلغرام اليوم إن “القوات الأوكرانية قصفت حي كيروفسكي جنوب غربي دونيتسك، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

وكانت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق في دونباس أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن 40 قذيفة من عيار 155 ملم أثناء قصفها لمدينة دونيتسك خلال اليوم الأخير.

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