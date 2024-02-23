استشهاد 23 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 23 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل عدة في مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى لاستشهاد 23 فلسطينياً وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى عدد من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 139 إلى 29410 شهداء و69465 جريحاً وذلك في حصيلة غير نهائية.

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