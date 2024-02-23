ممثلا العراق والأردن أمام العدل الدولية: يجب اتخاذ كل الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة

لاهاي-سانا

دعت العراق محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة وتطبيق العدالة الدولية ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة.

وقال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات الاستماع اليوم بشأن التبعات القانونية الناشئة عن اجراءات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة: “إن الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً استثنائية وصعبة بحاجة إلى وقفة جدية لتحقيق العدالة الدولية في هذا الوقت الاستثنائي الذي يعتبر اختباراً لكل الإنسانية حول العالم”، مشدداً على ضرورة وقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار والاعتقالات اليومية.. وأكد ممثل العراق على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنهاء كافة الإجراءات والخطوات التي تمنعه من ممارسة هذا الحق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، قال ممثل الأردن وزير الخارجية أيمن الصفدي في إحاطته إن “الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية ليس لها مثيل في العالم في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الدموي على الأراضي الفلسطينية”، مطالباً بالوقف العاجل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها بحق الفلسطينيين والعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية الإثنين الماضي لمرافعة دولة فلسطين وفي الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء قدمت جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلادش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة، في حين قدمت روسيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وكوبا وكولومبيا وفرنسا وهنغاريا وغامبيا إحاطاتها أمس.

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