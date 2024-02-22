إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطينيان واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة غرب بيت لحم، ومخيم الدهيشة وداهمت المنازل والمنشآت وسط وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين والعشرات بحالات الاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، والمنطقة الشرقية في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم طفلان وعائلتان من ضمنهم نساء وأطفال، فيما اعتقلت آخر لدى مروره على أحد حواجزها في بلدة دير شرف غرب نابلس، واثنين آخرين عند باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.

كما اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ورعاة الأغنام في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفي مسافر يطا جنوب الخليل ثم اعتقلوا ثلاثة بينهم متضامين أجانب، كما اعتقلوا طالبين من جامعة بيرزيت شمال رام الله.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت واستولت على معدات وممتلكات للفلسطينيين.

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