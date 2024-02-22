وينسلاند: الوضع في قطاع غزة صادم ومروع

نيويورك-سانا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند أهمية توصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لاتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 139.

ونقلت وكالة وفا عن وينسلاند قوله خلال إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية: إنه “يواصل حث جميع الأطراف المعنية على معالجة العوائق الرئيسية التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض، مشدداً على الحاجة لمزيد من تدابير السلامة والمزيد من الأمن والأدوات ونقاط الوصول لتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للمدنيين الفلسطينيين.

وخلال زيارته هذا الأسبوع إلى قطاع غزة للقاء الفرق الأممية التي تعمل على الأرض أشار وينسلاند إلى أن ما رآه كان صادماً ومروعاً داعياً إلى وضع إطار سياسي محدد زمنياً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل مجدداً يوم الثلاثاء في تبني مشروع قرار تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الثالثة.

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