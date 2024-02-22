منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام منتخب فلسطين في بطولة غرب آسيا

الرياض-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للسيدات أمام منتخب فلسطين بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.

وكان منتخبنا خسر في مباراته الأولى أمام نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخبنا في الدور الأول للبطولة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين ونيبال، أما المجموعة الأولى فضمت منتخبات السعودية وغوام ولبنان والأردن.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، علماً أن منتخبنا سيواجه منتخب فلسطين ثم منتخب العراق يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الحالي.

هناء صقور

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