مغنية الأوبرا البولونية زامارا تطل على الجمهور على خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

أطلت مغنية الأوبرا البولونية دومينيكا زامارا على الجمهور مساء اليوم خلال أمسية أوبرالية استضافتها خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وقدمت زمارا برفقة الموسيقي القدير أغيد منصور، مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار الملحنين العالميين مثل فيفا لدى وشوبان وارنيستود كورتيس وفرانسيسكو پ ولو توستى.

وفي تصريح لمراسلة سانا أعربت زامارا عن سعادتها البالغة لوجودها في سورية، وأردفت قائلة: إن سورية بلد غني بالثقافة والموسيقا، والشعب السوري مضياف، ومسؤول.

يذكر أن زمارا شاركت في العديد من العروض والمهرجانات في العديد من دور الأوبرا والمسارح العالمية، ما مهد لها الحصول على جوائز وثناءات فنية عالمية شهدت لها بموهبتها.

مريم حجير

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