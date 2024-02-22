كورال غاردينيا يقدم (قديم بالعربي) في دار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

منذ عام 2016 يعمل كورال غاردينيا على تقديم مشروع “نوستالوجيا” يخاطب الحنين والشوق للزمن الجميل عبر تجارب موسيقية بدأها بأغاني شارات مسلسلات الكرتون وتقديم الأغاني الأجنبية القديمة واليوم يقدم الكورال تجربته الجديدة على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون من خلال أمسية ” قديم بالعربي”.

الأمسية التي قدمتها دار الاسد لليوم الثاني على التوالي نظراً لإقبال الجمهور على شراء تذاكرها والتي نفدت بالكامل استمرت لمدة ساعة وربع قدم فيها كورال غاردينيا بطريقة الغناء الجماعي الجملة الموسيقية العميقة واللحن الجميل والمشاعر الإنسانية اللطيفة.

برنامج الأمسية الذي تضمن تقديم 12 أغنية عربية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي لمؤلفين من لبنان ومصر والأردن والكويت جاءت بتوزيع موسيقي لكل من سفانة بقلة وياسمين محمد وهبة فاهمة وراما نصري.

وقدمت الأمسية أغاني لبنانية منها (لما طل من الشباك) و (اه يا تمارى) و (عازز عليّ النوم) و (حبيتك وبحبك) و(كنا أنا وانتي نتمشى على الطرقات) و(خطرنا على بالك) و (عنجد بقلك عنجد ) و(اسمع قلبي ودقاتو).

ومن الأغاني المصرية قدم الكورال أغنية (الليلة يا سمرا) و(حبيبة يا حبيبة ) بالإضافة للأغاني الكويتية مثل (صادني في غرامة ) وأيضاً الأردنية (صادني في غرامة) .

والجدير بالذكر أن كورال غاردينيا النسائي يضم مجموعة من المغنيات من أساتذة وطالبات المعهد العالي للموسيقا ممن يمتلكن أصواتاً مميزة ومعرفة احترافية بتقنيات الغناء الجماعي والمنفرد والذي أسسته الموسيقية القديرة غادة حرب.

زينب علي

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