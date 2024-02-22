الخارجية الصينية: مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة

بكين-سانا

حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بالعلاقات الصينية- الأميركية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ خلال المؤتمر الدوري للوزارة اليوم على أن بلادها ستتخذ إجراءات قوية وحازمة للدفاع بقوة عن سيادتها ووحدة أراضيها، مجددة التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين التي تعارض أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين السلطات الأمريكية وتايوان.

ولفتت المتحدثة إلى أن بكين ترفض التدخل الأمريكي في شؤون تايوان تحت أي ذريعة، موضحة أنه يتوجب على واشنطن أن تضع في اعتبارها التعقيد الشديد والحساسية التي تتسم بها مسألة تايوان وأن تلتزم بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية- الأمريكية المشتركة الثلاثة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع نظام رابط بيانات تكتيكي مدفعي متقدم بتكلفة 75 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.

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