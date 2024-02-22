بمشاركة 2000 رياضي… انطلاق منافسات دورة ألعاب المستقبل

موسكو-سانا

انطلقت منافسات دورة ألعاب المستقبل اليوم في مدينة كازان الروسية بمشاركة 2000 رياضي من 107 دول وتستمر حتى الثالث من الشهر القادم.

وتضمن حفل افتتاح الدورة الذي أقيم مساء أمس عرض فيجيتال بعنوان “رحلة إلى المستقبل” باستخدام الوهم ثلاثي الأبعاد، وجسد قصة سفر عبر الزمن للاعبين الشباب الذين يجدون أنفسهم جنباً إلى جنب مع صورهم الرمزية “التوءم” في روسيا المستقبل، إضافة لإطلاق تميمة ألعاب المستقبل وهي طائر النار الذي يرمز إلى الانسجام بين الجسد والعقل وهو تجسيد للطاقة التي تتكون من كلمات ورموز تتدفق ديناميكيا بلغات مختلفة.

وتنقسم المنافسات إلى خمسة “تحديات”: الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة وتجمع “الألعاب” بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها الرقمية “كرة القدم التقليدية، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السرعة، والتزلج، وركوب الدراجات الافتراضية”.

وتتضمن منافسات “التكتيكات” ألعاب إطلاق النار الإلكترونية والمسابقات في ساحة علامة الليزر.

أما منافسات “التكنولوجيا” فهي عبارة عن مسابقات الطائرات بدون طيار والروبوتات التي سيتم التحكم فيها من قبل المشاركين، ومحاكي الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، والمعارك الإلكترونية، والبرمجة الرياضية.

محمد الخاطر

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