تنافس 69 لاعباً في بطولة السويداء بالشطرنج

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في السويداء منافسات بطولة المحافظة بالشطرنج التي شهدت مشاركة 69 لاعباً من أندية العربي والعمال والرحى والقريا والثعلة وشهبا وصلخد وشقا.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة دار جبران لخدمات الأعمال بمدينة السويداء اللاعب نسيم الشوفي، تلاه طارق أبو عساف، ثم فجر حامد وحمزة نصر على التوالي.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا أن البطولة أقيمت بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات على مدار أسبوع، بهدف انتقاء منتخب المحافظة لبطولة تمهيدي الجمهورية، لافتاً إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً رغم غياب بعض اللاعبين.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين والرعاة والداعمين لإنجاحها.

عمر الطويل

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