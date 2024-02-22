الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة، أما ليلاً فيكون الجو بارداً وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأضافت المديرية: تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …