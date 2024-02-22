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بعد إعادة تأهيله… قسم الكلية الصناعية بالخدمة في مجمع العيادات الشاملة بدرعا

2024-02-22

درعا-سانا

وضعت مديرية صحة درعا قسم الكلية الصناعية بالخدمة في مجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا، بعد إعادة تأهيله بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في تصريح صحفي أن إعادة وضع قسم الكلية الصناعية بالخدمة يخفف من معاناة المرضى، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدوره بين رئيس مجمع العيادات الشاملة الدكتور عبد الله أبو محمود أنه تم تركيب منظومة طاقة شمسية متطورة باستطاعة 10000 واط لصالح المجمع، لافتاً إلى أن هذهِ الخطوة ستسهم باستمرار العمل في قسمي الكلية الصناعية والعيادة السكرية ضمن مبنى العيادات على أكمل وجه وستساعد بتوفير الخدمات بالشكل الأنسب للمواطنين.

وأشار رئيس قسم العيادة السكرية الدكتور نائل الزعبي أنه تم رفد العيادة بجهاز الخضاب الكلكوزي لتقييم مرضى السكري، لافتاً إلى أن عدد المراجعين للعيادة السكرية يبلغ شهرياً أكثر من 13076 مريضاً على مستوى المحافظة.

ليلى حسين

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