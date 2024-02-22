كنعاني: الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف مهما حاول الكيان الصهيوني إنكارها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن كل محاولات الكيان الصهيوني للهروب إلى الأمام، وإنكار وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ستبوء بالفشل، لأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، ولا يمكن إنكارها، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة على كامل أرض فلسطين التاريخية.

وقال كنعاني في تغريدة له على منصة إكس اليوم: “إن المواقف والقرارات الأخيرة لمسؤولي الكيان الغاصب بشأن معارضة قيام دولة فلسطينية مستقلة تؤكد مجدداً الطبيعة العدائية والاحتلالية والمثيرة للحروب لهذا الكيان”.

وشدد كنعاني على أن السبيل الوحيد لعودة السلام والأمن إلى المنطقة هو احترام صوت كل أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق إرادتهم في تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن إيران وغيرها من الدول والشعوب المتحررة والمحقة تدعم مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني التي تم تجاهلها لأكثر من سبعة عقود.

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