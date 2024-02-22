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تمديد فترة التسجيل في برامج التعليم المفتوح بجامعة دمشق لغاية 26 الجاري

2024-02-22

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق تمديد فترة تسجيل الطلاب في برامج التعليم المفتوح للفصل الأول من العام الدراسي الحالي لغاية الـ 26 من شباط الجاري.

وأشارت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن هذا التمديد الأخير للتسجيل في الفصل الأول، مبينة أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة وإجراءات التسجيل، من خلال موقعها الإلكتروني لنظام التعليم المفتوح.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الإعلام والترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية.

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