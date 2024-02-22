أكثر من 11  ألف أسرة مستفيدة من حملة الغراس الحراجية المجانية بالسويداء

السويداء-سانا

استفاد نحو 11400 أسرة في السويداء من حملة خمس غراس حراجية مجانية للموسم الحالي، وذلك ضمن حملات التشجير الأسرية التي أطلقتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وذكر رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر في تصريح لمراسل سانا أن إجمالي عدد الغراس الموزعة خلال الحملة وصل لأكثر من 57 ألف غرسة حراجية متنوعة تم توفيرها بشكل مجاني للأسر الراغبة بتشجير حدائقها المنزلية أو أي أرض تابعة لها، وذلك بموجب البطاقة الأسرية مباشرة عن طريق مشتلي نمرة والعين الحراجيين أو عبر التنسيق مع الوحدات الإدارية.

ولفت أبو فخر إلى أن هذه الغراس تضاف إلى أكثر من 19 ألف غرسة جرى توزيعها مجاناً لتلبية احتياجات الدوائر الرسمية وخطة التحريج وعيد الشجرة، إضافة لبيع 3490 غرسة وفق الأسعار المعتمدة حسب الصنف.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency