الغريري: الحكومة العراقية عازمة على زيادة حجم التبادل التجاري مع سورية

بغداد-سانا

أكد وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري أن الحكومة العراقية عازمة على زيادة حجم التبادل التجاري مع سورية، ومضاعفة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وقال الغريري لوكالة الأنباء العراقية واع تعقيباً على مخرجات الدورة الـ 12 للجنة العراقية السورية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين: إنه تم تشكيل لجان فنية بين العراق وسورية تختص بثلاثة مجالات، وجاءت اجتماعات هذه اللجنة للتأكيد على خلق علاقات متوازية أساسها التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.

وأوضح أن “اللجنة خرجت بمذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مذكرات تفاهم فيما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة”، لافتاً إلى “تشكيل لجان فنية بمجال الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى التجارة الخارجية”.

وبين الغريري أنه تم وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين العراق وسورية، كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين، مضيفاً إن “السوق العراقية تفضل البضاعة والصناعة السورية حيث كان لها ثقل كبير آنذاك في السوق العراقية، والعمل جارٍ لتذليل المعوقات والعقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.

واختتمت في بغداد أمس أعمال اللجنة المشتركة السورية العراقية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، حيث تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة، والذي يتضمن مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها في العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency