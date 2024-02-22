البرلمان الألماني يصوت ضد قرار خاص بتزويد أوكرانيا بصواريخ توروس

برلين-سانا

صوت مجلس النواب في البرلمان الألماني “البوندستاغ” ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية مباشرة إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس بعيدة المدى.

وذكر موقع RT أنه تم تقديم مشروع القرار من كتلة المعارضة لائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، فيما أعلنت بربل باس رئيسة البرلمان أن 182 عضواً صوتوا لصالح القرار مقابل 480 ضده وامتنع 5 عن التصويت، مشيرة إلى أن التصويت جرى بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية.

وبحسب المشرعين، فإن نقطة الخلاف الرئيسية بشأن توريد صواريخ توروس هي مدى هذه الصواريخ الذي يصل إلى 500 كيلومتر، وحتى الآن لم تزود ألمانيا كييف بأسلحة ذات خصائص مماثلة، وناقش مجتمع الخبراء الألمان ما إذا كان من الممكن برمجة الصواريخ بحيث لا يمكن استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

وفي كانون الثاني الماضي حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية نقلاً عن دبلوماسيين كبار ومسؤولين حكوميين أن بريطانيا طلبت من ألمانيا بيعها صواريخ كروز من طراز توروس لكي تتمكن لندن من تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ ستورم شادو.

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