SCS-NET

البرلمان الألماني يصوت ضد قرار خاص بتزويد أوكرانيا بصواريخ توروس

2024-02-22

برلين-سانا

صوت مجلس النواب في البرلمان الألماني “البوندستاغ” ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية مباشرة إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس بعيدة المدى.

وذكر موقع RT أنه تم تقديم مشروع القرار من كتلة المعارضة لائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، فيما أعلنت بربل باس رئيسة البرلمان أن 182 عضواً صوتوا لصالح القرار مقابل 480 ضده وامتنع 5 عن التصويت، مشيرة إلى أن التصويت جرى بعد سلسلة من المناقشات البرلمانية.

وبحسب المشرعين، فإن نقطة الخلاف الرئيسية بشأن توريد صواريخ توروس هي مدى هذه الصواريخ الذي يصل إلى 500 كيلومتر، وحتى الآن لم تزود ألمانيا كييف بأسلحة ذات خصائص مماثلة، وناقش مجتمع الخبراء الألمان ما إذا كان من الممكن برمجة الصواريخ بحيث لا يمكن استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

وفي كانون الثاني الماضي حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية نقلاً عن دبلوماسيين كبار ومسؤولين حكوميين أن بريطانيا طلبت من ألمانيا بيعها صواريخ كروز من طراز توروس لكي تتمكن لندن من تزويد أوكرانيا بالمزيد من صواريخ ستورم شادو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بعد محاولة الانقلاب.. اعتقال نائبة سابقة في البرلمان الألماني

برلين-سانا اعتقلت قوات الأمن الألمانية النائبة السابقة في البوندستاغ الألماني عن حزب البديل من أجل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved