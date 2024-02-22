الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير بلدة بوبيدا على محور دونيتسك، وتكبيد القوات الأوكرانية المئات من القتلى والجرحى خلال المعارك التي دارت على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: إن وحدات من مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة بوبيدا الواقعة قرب مدينة ماريينكا، كما حسنت القوات الروسية هناك وضعها على الخط الأمامي.

وذكرت أنه تم صد 3 هجمات على محور كوبيانسك وتدمير ناقلتي جند مدرعتين ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ومدفعين ذاتيي الحركة.

وعلى محور دونيتسك، شملت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 410 عسكريين ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع أما على محور أفدييفكا، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت 9 هجمات وهجمات مضادة للوحدات الأوكرانية، وخسرت هذه الوحدات نحو 145 جندياً، و5 مركبات مشاة قتالية، وناقلتي جنود مدرعتين أمريكيتي الصنع، إضافة إلى مدفع أمريكي الصنع “إم 777”.

وعلى محور جنوب دونيتسك، شملت خسائرها نحو 155 عسكرياً، ودبابة وناقلتي جند مدرعتين ومركبة قتالية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات “ستريلا10″، ومدفع هاوتزر ومحطة للحرب الإلكترونية.

أما على محور خيرسون، فتم صد 3 هجمات في منطقة بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكرياً، ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

ودمرت القوات الروسية قاذفة ومركبة نقل وتحميل لمنظومة صواريخ “باتريوت” المضادة للطائرات أمريكية الصنع، وضربت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 114 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات من طراز “إس200” و8 صواريخ من نظام هيمارس ودمرت 95 طائرة أوكرانية دون طيار.

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