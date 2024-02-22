200 خدمة طبية مجانية في العيادات الداخلية الروسية ضمن المركز الطبي بالحسكة

الحسكة-سانا

قدمت العيادات المخصصة للفريق الروسي التابع لمركز التنسيق الروسي ضمن المركز الطبي المحدث “اللؤلؤة” 200 خدمة طبية مجانية، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الفريق مجاناً في المركز كل يوم خميس.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن المبادرة جاءت بناء على رغبة الأصدقاء الروس باستمرار تقديم الدعم الطبي للمواطنين في الحسكة، وذلك عن طريق المشافي التابعة لوزارة الصحة، حيث تم فتح ثلاث عيادات متخصصة في مجالات منها العصبية والداخلية والأطفال لتقديم خدمات الفحص السريري والعلاج من مختصين روس.

بدوره أكد رئيس الكادر الطبي الروسي الدكتور أندرية أن المبادرة تأتي لدعم قطاع الصحة في سورية في ظل الحصار الجائر المفروض عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن معالجة 200 مريض يعانون من مشاكل عصبية وداخلية، إضافة للأطفال كما تم تقديم العلاج اللازم للمرضى المذكورين وذلك منذ عمل المركز قبل نحو شهر.

وأشاد عدد من الأهالي لمراسلة سانا ومنهم طلال معو وأحمد حاج العباس وهند الخضير بهذه المبادرة الخيرية المقدمة من قبل الأصدقاء الروس لناحية تقديم الأدوية مجاناً، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن المركز الطبي المحدث يقدم نحو 17 ألف خدمة طبية شهرياً تشمل الإسعافات الداخلية وحواضن الأطفال والتلاسيميا وتصوير الأشعة.

نوف الضمن

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