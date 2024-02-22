تنظيم ضبوط تموينية مخالفة تتعلق بمادة الخبز في الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الحسكة اليوم ثلاثة ضبوط مخالفة، اثنان منها تتعلق بمادة الخبز والامتناع عن البيع، وثالث لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير التموين والتجارة الداخلية علي خليفو أنه تم تحويل المخالفين إلى القضاء المختص بعد تنظيم الضبوط اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، داعياً الأهالي لإبلاغ المديرية بأي مخالفة قد يرتكبها معتمدو الخبز لضمان وصول المادة بالمواصفات والسعر المحدد.

وأشار خليفو إلى أن المديرية تقوم بمراقبة الأسواق في مركز المدينة والتأكد من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

ونظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسبوع الفائت 8 ضبوط تموينية مخالفة تتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعومة ونقص في وزن كيس الدقيق من المطاحن الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

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