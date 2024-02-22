أوربان: دعم أوكرانيا يكلف أوروبا ثمناً سياسياً باهظاً

بودابست-سانا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن دعم أوكرانيا له ثمن سياسي باهظ للغاية بالنسبة لأوروبا، مشيراً إلى أنه لا أحد يؤمن بقدرة نظام كييف على كسب الصراع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوربان قوله خلال اجتماع لحزب “فيدس” الذي يترأسه: إن “الدعم المقدم لأوكرانيا يكلفنا غالياً”، لافتاً إلى أن “المزارعين يتمردون في جميع أنحاء أوروبا احتجاجاً على ما يقدم لأوكرانيا على حساب مصالح الأوروبيين”.

وشدد على ضرورة تغيير السياسات في بروكسل، مشيراً إلى أن الوضع الدولي في العام الحالي 2024 يمكن أن يتغير بشكل كبير بناءً على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان أوربان صرح بأن “لديه شعوراً بأن بعض قرارات بروكسل لم تكن مدفوعة بمصالح أوروبا، بل بمصالح الولايات المتحدة”.

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