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إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين العقاري والتجاري

2024-02-22

دمشق-سانا

أنجز المصرف العقاري بجهود مشتركة مع المصرف التجاري عملية إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين، بحيث يتمكن جميع حاملي بطاقات المصرفين من استخدام شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع التابعة لهما.

وبين المصرف في بيان اليوم أنه تمت إعادة الربط بين محولة الدفع الإلكتروني لدى المصرف العقاري وشبكة “بترامونيتكس”، وأصبح بإمكان حاملي بطاقات المصارف العامة والخاصة المرتبطة بشبكة “بترامونيتكس” الاستفادة من جميع صرافات ونقاط بيع العائدة لهذه المصارف.

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