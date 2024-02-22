97 شهيداً جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 9 مجازر في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 97 شهيداً و132 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ 139 على مختلف مناطق القطاع بأشكال متعددة، ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29410 شهداء و69465 جريحاً، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من جانبها، ذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك بعد أن استشهد 26 فلسطينياً وجُرح العشرات جراء قصف منزلين في النصيرات والزوايدة فجر اليوم، كما شن طيرانه سلسلة غارات على منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما تسبب باستشهاد 10 وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استشهد 20 فلسطينياً وأُصيب العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منازل في حي الزيتون، كما استشهد سبعة وجُرح آخرون بينهم أطفال في قصف مماثل استهدف حي الصبرة وسط المدينة، فيما استشهد وأُصيب عدد آخر جراء قصف مدفعية الاحتلال حي الرمال غرب المدينة.

كما استشهد وجُرح العشرات جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع قصف الاحتلال بالصواريخ والمدفعية منازل الفلسطينيين وسط وغرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، ونسف عدة منازل أخرى في المناطق الجنوبية الغربية للمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مجمع ناصر الطبي منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120 إضافة إلى الطاقم الطبي.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع أيضاً، استشهد 7 وجُرح العشرات جراء قصف طيران الاحتلال عدة منازل ومسجداً في المدينة، كما شن ثلاث غارات أخرى جنوب المدينة، وأطلقت زوارقه عدة قذائف قرب مراكز إيواء للنازحين.

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