الصين تجدد معارضتها للتدخل الأمريكي في شؤونها

بكين-سانا

نددت الصين بزيارة وفد أمريكي إلى جزيرة تايوان الصينية، ووصفتها بأنها تدخل مباشر بشؤون البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي: إن “الصين تعارض دائماً بحزم أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وسلطات تايوان، وتعارض بحزم تدخل واشنطن في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة”.

وأضافت ماو: “إننا نحث الولايات المتحدة أيضاً على الالتزام بمبدأ صين واحدة ووقف التبادلات الرسمية مع تايوان”.

يشار إلى أن وفداً من الكونغرس الأمريكي مكوناً من 5 أعضاء التقى اليوم مسؤولين في تايوان خلال زيارة يقوم بها للجزيرة الصينية.

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