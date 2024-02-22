سيناتور أمريكي يحرض على قتل جماعي لأطفال غزة

واشنطن-سانا

بعد ساعات قليلة من إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ظهر السيناتور الأمريكي آندي أوغلز في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحرض على إبادة الفلسطينيين جميعهم في غزة وقتل الأطفال، ليكشف علناً الحقد الذي يملأ المسؤولين الأمريكيين المؤيدين لـ “إسرائيل” وطريقة تعاملهم مع جرائم الإبادة التي ترتكبها.

أوغلز لم يجد حرجاً من الاعتراف بأفكاره الإجرامية التي تتماهى تماماً مع قرارات الإدارة الأمريكية بالاستمرار بدعمها المطلق وتحيزها الأعمى لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي رغم الانتقادات الواسعة على الصعيد الشعبي في الولايات المتحدة.

وعند سؤاله من قبل ناشطة أمريكية عن رأيه بصور أطفال غزة وأجسادهم الممزقة، جراء القصف الإسرائيلي واستخدام الولايات المتحدة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمساعدة “إسرائيل” في ارتكاب هذه الفظائع، قال أوغلز: “أعتقد أننا يجب أن نقتلهم جميعاً، لقد حان وقت دفع الثمن”.

ويعد أوغلز من أشد المؤيدين لتسليح “إسرائيل” دون قيد أو شرط، وهو من بين 212 عضواً جمهورياً في مجلس النواب الأمريكي صوتوا في تشرين الثاني الماضي لصالح انتقاد النائبة الديمقراطية رشيدة طليب التي نددت بسياسات واشنطن الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكان تقرير سابق نشره موقع مينت برس الأمريكي كشف أن جماعات الضغط الإسرائيلية أو ما يسمى اللوبيات التي تسيطر على صناعة القرار في واشنطن تضمن حصول “إسرائيل” على دعم ثابت من الولايات المتحدة عبر وسائل كثيرة، بما فيها إغداق ملايين الدولارات على المسؤولين الأمريكيين وتمويل حملاتهم الانتخابية.

باسمة كنون

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