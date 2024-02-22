حرفية تطلق مشروعاً لإعادة تدوير أكياس النايلون لتصميم تحف متعددة

السويداء-سانا

كللت الحرفية جنان كمال الدين من محافظة السويداء خبرتها بالعمل اليدوي على مدار سنوات بإطلاق مشروع جديد لإعادة تدوير أكياس النايلون لتصميم تحف وأدوات قابلة للاقتناء بقالب فني لافت للانتباه.

المشروع الذي انطلقت به جنان قبل نحو خمسة شهور جاء كما ذكرت خلال حديثها لمراسل سانا بهدف الاستفادة من أكياس النايلون المخصصة للخضار بمختلف ألوانها بدلاً من رميها، لتكون صديقة للبيئة وتقديمها بطريقة فنية جديدة تحمل طابعاً جمالياً.

جنان التي أطلقت على مشروعها عنوان (جينكو) تطوع عبر مهارتها اليدوية الأكياس بعد قصها لأشرطة وتصميمها بطريقة خاصة مع الأحبال كما أوضحت، لتجعل منها أشياء قابلة لاستخدامات الديكور، وتحفاً فنية وأدوات يستفاد منها ضمن المنازل والمكاتب.

وأشارت جنان إلى أنها عرضت نماذج من مشروعها لأول مرة بمعرضها الفردي السادس قبل أشهر، حيث حظي باهتمام جميع من شاهده كونه الأول من نوعه على مستوى محافظة السويداء، ما حفزها للاستمرار والمتابعة والتطوير نحو الأفضل.

طموحات تحملها جنان للتوسع بهذا المشروع الفني اليدوي وتحقيق انتشار واسع له، وإقامة دورات تدريبية للراغبات بالعمل في هذا المجال بما يحقق فائدة لهن.

المشروع الحالي لجنان يضاف كما ذكرت لمشاريع متعددة أطلقتها على مدار السنوات الماضية أولها (نساء يعدن الحياة) لإعادة تدوير الملابس المستعملة وإحياء الأشياء التالفة، والثاني (سنديانة السويداء تتحدى الصعاب) يعتمد على جعل بقايا الأقمشة المتناغمة مع استخدام الإبرة والخيط ضمن لوحات فنية يتم من خلالها الاستغناء عن الألوان، إضافة إلى لوحات جامعة بين الأقمشة والورق وتشكيلات فنية من توالف البيئة وأعمال يدوية من تدوير الورق كالتحف والأدوات المنزلية كالسلات، إضافة إلى مشروع لإحياء التراث المحلي بأعمال فنية.

يذكر أن جنان كمال الدين هي خريجة معهد الفنون الجميلة في تسعينيات القرن الماضي، وعملت في مجال الخياطة والأعمال اليدوية لسنوات وسبق لها إقامة العديد من المعارض الفردية والمشاركة بالعديد من المعارض الجماعية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency