أمسية سريانية في حلب تكريماً للموسيقار الراحل نوري إسكندر

حلب-سانا

أحيت جوقات مطرانية حلب للسريان الأرثوذكس مساء أمس أمسية سريانية، تكريماً للموسيقار الراحل نوري إسكندر بمشاركة 120 مغنياً، وذلك في منارة حلب القديمة وفي ثاني أمسيات فعالية (حروف من نور).

وشهدت الأمسية مشاركة أربع جوقات بتراتيل وأناشيد سريانية عكست الفن والتراث الموسيقي السرياني وانعكاساته على الموسيقا الشرقية والتراثية السورية، ودور الموسيقار الراحل في توثيق وتدوين تلك الموسيقا وحمايتها من الاندثار.

وتطرق مطران أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس بطرس قسيس في كلمته إلى دور سورية المهم وتشجيعها للمبدعين الذين حملوا لواء اللغة السريانية أدبا ولحنا بصفتها اللغة الأم لحضارات المنطقة.

وبين مشرف جوقات كنيسة مار جاورجيوس للسريان الأرثوذكس الأب جورج كلور في تصريح لمراسل سانا أن الكورال المشترك لكنائس السريانية بحلب يعتبر الحفاظ على الإرث الذي تركه الموسيقار الراحل إسكندر مسيرة ومسؤولية، داعياً إلى التشبث بالجذور والأساس وتناقله من جيل لآخر.

ولفتت المايسترو مارغريت باندك إلى أن للموسيقا دوراً مهما في ملامسة فئة الشباب وتشجيعهم على تعلّم اللغة السريانية واستمرار تداولها بشكل مستمر من قبل اليافعين والشباب بدءاً من المراحل العمرية المبكرة، لكون الموسيقا السريانية الأقرب لملامح التراث السوري العريق.

وتحدثت منسقة الفعالية خاتون خاجيكيان عن أهمية الأمسية في تخليد رسالة الموسيقار الراحل والسير على خطاه في تثبيت كنوز الموسيقا السريانية بوجدان الجيل الجديد ودفعهم إلى التمسك بالموسيقا واللحن الأصيلين.

كما عبر عدد من المغنين المشاركين عن سعادتهم في أداء روائع الألحان السريانية وتقديمها لجمهور حلب، والذهاب معه ضمن رحلة بين التاريخ والحاضر في مزيج خاص امتازت به سورية ونقلته للتراث الإنساني.

أوهانيس شهريان

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