SCS-NET
الشريط الإخباري

وسائل إعلام فلسطينية: 26 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة فجر اليوم

2024-02-22

انظر ايضاً

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي وإصابة 8 آخرين جراء عملية بطولية نفذها مقاومان فلسطينيان شرق مدينة القدس المحتلة قبل استشهادهما

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved