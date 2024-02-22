وسائل إعلام فلسطينية: 26 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة فجر اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون التجاري
2024-02-22
بمشاركة 73 دار نشر سورية… انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ 28
2024-02-21
بمشاركة أطفال من سورية… بدء أعمال جلسة للبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة
2024-02-21
في ختام أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… توقيع أربع مذكرات تفاهم وملحق بروتوكول للتعاون الثنائي بين البلدين
2024-02-21
المنتجات السورية في غولفود 2024… تنافسية عالية وعقود تصديرية
2024-02-21
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
2024-02-20
بمشاركة سورية… افتتاح معرض غولفوود 2024 في دبي
2024-02-19
محليات
وزارة الكهرباء: إنهاء أعمال إصلاح محطة تحويل المزرعة بدمشق
2024-02-21
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء باردة ليلاً
2024-02-21
مشروع إنارة بالطاقة البديلة للشارع الرئيسي بين التل ومعربا
2024-02-21
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
2024-02-21
إطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل في دمشق
2024-02-21
محافظة دمشق: قطع طريق المتحلق الجنوبي للمباشرة بصيانة فواصل التمدد
2024-02-21
الدكتورة شعبان لوفد جمعية البندقية للصداقة: المشروع الصهيوني فشل في استهداف الهوية السورية نتيجة تضحيات الشعب السوري
2024-02-21
رياضة
ليفربول يفوز على لوتون تاون برباعية في الدوري الإنكليزي
2024-02-22
تكريم البعثة الرياضية السورية لنتائجها المتميزة بالدورة العربية للأندية للسيدات في الشارقة
2024-02-21
هاشم الحسين: نتائج محلية وخارجية وطموحات لا تتوقف في الكاراتيه
2024-02-21
إنتر ميلان يفوز على أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2024-02-21
منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام نظيره النيبالي في بطولة غرب آسيا
2024-02-20
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
2024-02-20
تحضيراً لبطولة الجمهورية.. فنية اللاذقية لألعاب القوى تقيم بطولة الفئات العمرية
2024-02-19
اقتصاد
علماء روس: مساحة الأراضي الزراعية في روسيا ستزداد بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ
2024-02-22
ارتفاع أسعار الذهب
2024-02-22
زراعة أكثر من 24 ألف غرسة ضمن ستة مواقع حراجية بطرطوس
2024-02-21
الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والصحة
2024-02-21
ارتفاع أسعار الذهب
2024-02-21
دواجن السويداء تستجر 100 طن من الذرة الصفراء لتوفيرها بأسعار مدعومة
2024-02-21
المنتجات السورية في غولفود 2024… تنافسية عالية وعقود تصديرية
2024-02-21
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الشريط الإخباري
في ختام أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… توقيع أربع مذكرات تفاهم وملحق بروتوكول للتعاون الثنائي بين البلدين
استشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق
سورية تطالب بوقف جريمة الاحتلال التركي والأمريكي بقطع المياه عن الحسكة
الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم
مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة… الوزير الخليل: سورية ترغب في تطوير علاقات التجارة البينية مع العراق
28 شهيداً اليوم جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
بمشاركة سورية.. مدينة قازان الروسية تشهد غداً إقامة أول دورة دولية لـ (ألعاب المستقبل)
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون عبر البادية السورية
وسائل إعلام فلسطينية: 26 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة فجر اليوم
2024-02-22
2024-02-22
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