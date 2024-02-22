علماء روس: مساحة الأراضي الزراعية في روسيا ستزداد بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ

موسكو-سانا

أعلنت جامعة سكولتيك الروسية أن الأراضي الزراعية في روسيا والدول المجاورة لها ستتوسع إلى حد بعيد بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، وأن الضغط على موارد المياه في العديد من المناطق سيزداد.

وقالت الجامعة في تقرير توصلت إليه مجموعة من علماء التربة والرياضيات بقيادة فاليري شيفتشينكو المهندس الباحث في مركز الذكاء الاصطناعي التطبيقي: إن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ستزداد خلال 25 عاماً بسبب توسع حدودها نحو الشمال، وفي الوقت نفسه سيكون هناك حاجة إلى ري أكثر نشاطاً بشكل ملحوظ في المناطق التي تستخدم لزراعة المحاصيل اليوم.

وأوضح التقرير أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ستزداد بنسبة 10 إلى 12 بالمئة في مناطق أوراسيا، وهو ما سيحدث بسبب انتقال المنطقة الشمالية من الحدود الزراعية نحو القطب الشمالي، وزيادة مستويات هطول الأمطار في شرق أوروبا.

وفي الوقت نفسه أظهر التقرير أن استهلاك المياه لري الحقول سيزداد بشكل ملحوظ في شمال الصين وجنوب جبال الأورال الروسية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط لاستصلاح الأراضي.

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