الجيش الروسي يسقط مسيرة وصاروخاً أوكرانيين في مقاطعتي بريانسك وروستوف

موسكو-سانا

دمرت وسائط الدفاع الجوي الروسية مسيرة وصاروخاً أوكرانيين فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسية محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد الأراضي الروسية باستخدام طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك وصاروخ مضاد للطائرات من طراز (إس- 200) تم تحويله لقصف الأهداف الأرضية فوق أراضي مقاطعة روستوف”.

بدوره، أعلن حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت بنجاح لأهداف جوية فوق أراضي المنطقة، ولم يسفر الاعتداء الأوكراني عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

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