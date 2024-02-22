جامعة روسية تعلن تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة

موسكو-سانا

أعلنت جامعة الأبحاث الوطنية الروسية تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة لمعالجة مختلف أنواع البيانات.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة دميتري إلفوفسكي قوله: إن “البرمجيات الجديدة لديها ميزة مهمة هي القدرة على العمل مع مختلف أنواع البيانات، وبفضل استخدام خوارزميات التعلم الآلي الحديثة يمكن تحقيق دقة وموثوقية كبيرة في معالجة وتحليل البيانات”.

وأضاف إلفوفسكي: “طور علماء الجامعة خوارزمية قادرة على التعرف على العبارات في النصوص والتأكد من صحتها، من خلال البحث في أرشيف ضخم من المعلومات، ويمكن لهذه البرمجيات أن تعمل حالياً مع العبارات المكتوبة باللغات الروسية والبلغارية والإنكليزية، وفي المستقبل ستتوسع قدراتها لتعمل مع لغات أخرى”.

وأشار إلفوفسكي إلى أن مهمة معالجة البيانات عادة ما تكون صعبة بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى بالنسبة للأنظمة اللغوية الكبيرة مثل (جي بي تي 4)، فهذه الأنظمة قد لا تعمل بالشكل المطلوب لتقديم إجابات للمستخدمين في حال لم يكن لديها بيانات دقيقة.

وستكون البرمجيات الروسية الجديدة قادرة على استخدام مصادر بيانات مختلفة، مثل الموسوعات المتوفرة عبر الإنترنت وقواعد البيانات المتخصصة، ما سيجعلها مفيدة للتحقق من البيانات المتعلقة بمواضيع متنوعة.

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