ليفربول يفوز على لوتون تاون برباعية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب فريق ليفربول على ضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

افتتح فريق لوتون تاون التسجيل عبر لاعبه تشيدوزي أوغبيني في الدقيقة 12 في حين سجل أهداف ليفربول كل من اللاعبين فيرجيل فان ديك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إليوت في الدقائق 56و58و71و90 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي، في حين تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

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